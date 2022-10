Musique Machine, NDK Festival Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie, 26 octobre 2022, Caen.

Gratuit – Sur inscription

Un jeu, une contrainte et une mission : créer en 2 heures top chrono un groupe sans instruments et jouer un tube électro. Relevez le défi !

Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie
Esplanade Stéphane Hessel
Presqu'île de Caen
Caen 14000
Calvados Normandie
Tout public

Makey Makey, ça vous parle ? Grâce à ce circuit imprimé connectable très simple d’utilisation, n’importe quel objet du quotidien devient un clavier ou une batterie. Une banane pour lancer la caisse claire, un seau d’eau pour déclencher une boucle sonore, … même un simple dessin au crayon à papier peut devenir interactif.

Voilà de quoi laissez parler votre créativité… et vous permettre de devenir musicien·ne d’un jour. Tiens, et si l’on créait un groupe capable de jouer un tube électro sans instrument traditionnel ?



