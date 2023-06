Soirée SBKR Le Domaine plan d’eau des Ozières Yzeure, 9 juin 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Découvrez la soirée SBKR, un événement incontournable mêlant la passion de la salsa, du bachata, de la kizomba et du rock n’roll. Rejoignez-nous au magnifique Domaine plan d’eau des Ozières pour une soirée endiablée et festive..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Le Domaine plan d’eau des Ozières Lieu-dit Les Ozières

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the SBKR party, an unmissable event combining the passion of salsa, bachata, kizomba and rock n’roll. Join us at the beautiful Domaine plan d’eau des Ozières for a wild and festive evening.

Descubra la velada SBKR, una cita ineludible que combina la pasión de la salsa, la bachata, la kizomba y el rock’n’roll. Únase a nosotros en el magnífico Domaine plan d’eau des Ozières para disfrutar de una velada salvaje y festiva.

Entdecken Sie den SBKR-Abend, ein unumgängliches Ereignis, das die Leidenschaft für Salsa, Bachata, Kizomba und Rock ‘n’ Roll miteinander verbindet. Begleiten Sie uns auf der wunderschönen Domaine plan d’eau des Ozières zu einem wilden und festlichen Abend.

