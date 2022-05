Le Domaine LUCINTHE IDALIE Chemin Les Manguiers Deshaies GP,97126,Deshaies,Guadeloupe Deshaies Catégorie d’évènement: Deshaies

**Domaine de Lucinthe Idalie Entrée Payante : 7 euros pour 2 heures de visite Réservation obligatoire Lacoque , chemin des manguiers (en haut de la montée de lacoque à droite environ 1km avant le jardin botanique, attention montée raide) Contact : 0690.49.74.17** Ce terrain en pente,entouré de mornes, surpomblant la baie de Deshaies, donne un point vue tout à fait exceptionnel. Il est planté d’arbres tels que ( cannaliers, jacquiers,noisetiers du brésil,icaquier, abricotier pays, anacardier, sapotillier, tamarinier, ou encore surelle et pomme surette). Visite commentée et atelier de mise en pot de graines (concombre créole,giraumon ferme, pastèque, melon) que les visiteurs pourront emporter **Samedi 09h00 à 11h00 de 15h00 à 17h00 Dimanche 09h00 à 11h00 de 15h00 à 17h00** Ce terrain en pente, entouré de mornes, surplombant la baies de Deshaies, donne un point de vue tout à fait exceptionnel Chemin Les Manguiers Deshaies GP,97126,Deshaies,Guadeloupe 97126 DESHAIES Deshaies

