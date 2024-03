LE DOMAINE DU CLERAY Vallet, jeudi 11 juillet 2024.

LE DOMAINE DU CLERAY Vallet Loire-Atlantique

Visite dans le cadre des rendez-vous aux Jardins et du programme Rendez-vous

Dans les années 1830 naît au Cléray une demeure classique, accompagnée de communs construits dans le style dit rustique à l’italienne . Depuis l’extérieur et dans les caves, laissez-vous conter ces architectures mises en scène au milieu d’un domaine viticole.|

Dans le cadre de l’exposition Marchands de vin .|

Visite guidée et dégustation|

proposée par le domaine 1h45|

Tarifs plein 6€, réduit 3€, gratuit moins de 12 ans|

Sur réservation .

Début : 2024-07-11 10:30:00

fin : 2024-07-11 12:00:00

le cleray

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire valorisation-patrimoine@musee-vignoble-nantais.fr

