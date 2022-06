Le Domaine du Bois de Laud s’ambiance Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Le Domaine du Bois de Laud s’ambiance Montélimar, 2 juillet 2022, Montélimar. Le Domaine du Bois de Laud s’ambiance

Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud Montélimar Drôme Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes

2022-07-02 – 2022-07-02

Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes

Montélimar

Drôme La soirée du Domaine approche ! Ravioles soufflées, grillades paysannes, bière et vins, et ambiance musicale garantie avec DJ Seb.B. Venez nombreux. domaineduboisdelaud@orange.fr +33 6 49 45 32 58 Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Montélimar

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Ville Montélimar lieuville Domaine du Bois de Laud Chemin des vignes Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Le Domaine du Bois de Laud s’ambiance Montélimar 2022-07-02 was last modified: by Le Domaine du Bois de Laud s’ambiance Montélimar Montélimar 2 juillet 2022 Chemin des vignes Domaine du Bois de Laud Montélimar Drôme

Montélimar Drôme