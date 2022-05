Le domaine du Beauregard fête l’été Saint-Sernin-du-Plain, 25 juin 2022, Saint-Sernin-du-Plain.

Le domaine du Beauregard fête l’été Saint-Sernin-du-Plain

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 16:00:00

Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire Saint-Sernin-du-Plain

EUR 14 35 Le domaine fête l’arrivée de l’été le samedi 25 juin de 10h à 16h. Un beau programme de partage et de convivialité.

A l’occasion du Mois des Climats, de 11h30 à 13h30, Dégustation verticale de nos Côtes du Couchois de 2014 à 2020:

Une dégustation verticale qui vous fera découvrir notre terroir avec ses effets millésimes.

Et cela sera accompagnée d’une planche BARBATUBE.

Pour les plus curieux et sportifs, de 10h à 16h, partez en randonnée vélo découvrir le vignoble et revenez déguster 4 vins du domaine.

Notre partenaire Véloù vous proposera des parcours de 10, 20 et 30km à travers le vignoble avec vos propres vélos ou des vélos à assistance électrique.

Vous pourrez également vous restaurer à votre retour avec les planches de BARBATUBE.

domainedubeauregard@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-05-02 par