Le domaine des Hospices de Beaune : une histoire de climats & de santé.

A la croisée des Climats et du domaine viticole des Hospices Civils de Beaune, cette visite guidée à travers l’ancienne cuverie et les caves vous éclairera sur les usages historiques du vin en médecine. Sur réservation en ligne https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu ou en billetterie dans la limite des places disponibles – jauge limitée à 18 personnes

Temps de visite estimé à 1h – en français uniquement Le domaine des Hospices de Beaune : une histoire de climats & de santé.

