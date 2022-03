Le domaine départemental de Sceaux fête Hanami Domaine départementale de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: île de France

Le Département des Hauts-de-Seine propose une programmation inédite au Domaine départemental de Sceaux afin de célébrer le Hanami du 1er au 24 avril 2022. Cette fête japonaise met à l’honneur les sakura, cerisiers du Japon, symboles du retour du printemps. Le Domaine départemental de Sceaux étant le plus beau site répertorié pour le Hanami, ce rendez-vous annuel, est extrêmement fréquenté par les Japonais de la région parisienne mais également par tous les amoureux du Japon. Tout au long du mois d’avril, période de floraison des cerisiers japonais, le Département propose un programme d’animations (ateliers et visites), avec pour point d’orgue, le week-end festif du 16 et 17 avril. Des ateliers en lien avec le Japon, menés par des de nombreux intervenants seront ainsi proposés au public (adultes, familles, public scolaire). Domaine départementale de Sceaux 8 Avenue Claude Perrault Sceaux 92330 Contact : https://www.hauts-de-seine.fr/espace-presse/detail-actualite-presse/le-domaine-departemental-de-sceaux-fete-hanami-du-1er-avril-au-24-avril-2022-1 Balade

