Domaine de Villarceaux, le dimanche 17 avril à 14:00

En ce dimanche 17 avril de Pâques, le domaine de Villarceaux organise un « grand rallye des juniors » dans ses jardins, de 14h à 17h30. Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce parcours sera jalonné de diverses énigmes portées sur les mathématiques, le français, l’histoire ou encore la géographie. Les jeunes qui parviennent à y répondre pourront ensuite tenter de résoudre l’énigme finale pour repartir avec une surprise en chocolat. Activité gratuite. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

