Colonie de vacances à la ferme Le Domaine de Saint-Jean Thizy, 2 juillet 2023, Thizy.

Colonie de vacances à la ferme 2 – 30 juillet Le Domaine de Saint-Jean Thématique « Sport et Aventure » 680€/sem ; « Les bricoleurs » 600€/sem, « Graine de Fermier » 575€/sem ; thématique « Nature et Survie » 630€/sem. Départs possibles de Maisons-Alfort (avenue Busteau) ou Corbeil Essonnes (parking SNECMA)

Inscrire votre enfant en colonie au Domaine de Saint-Jean c’est lui offrir un cadre sécurisant et un retour au vert au calme, au coeur de la Nature. Nous n’oublions pas pour autant l’effervescence de la vie en collectivité qui est un élément clé de chaque séjour.

Nous proposons à votre enfant une journée rythmée par les différents temps de la vie en groupe tout en préservant les besoins de chacun. Les veillées restent des temps forts de nos séjours : le moment où l’imaginaire prend place, où nos animateurs aiment se déguiser ou encore où les enfants se défoulent : comptez sur nous pour que votre enfant s’amuse tous les jours !

Une colonie au Domaine de Saint-Jean c’est aussi permettre à votre enfant de s’évader à la ferme tout en étant “à la maison” car chez nous, où la cuisine est familiale et faite sur place, les enfants se déplacent dans les bâtiments en chaussons, comme à la maison !

Offrez à vos enfants des vacances uniques et enrichissantes au Domaine de Saint-Jean, avec nos quatre univers thématiques adaptés à tous les goûts. Du sport et de l’aventure à la nature et la survie, en passant par la bricole et les activités de la ferme, votre enfant est sûr de trouver son bonheur avec nous !

Le Domaine de Saint-Jean 2 rue du moulin8942 THIZY Thizy 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « secretariat@ledomainedesaintjean.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

ferme nature sport survie bourgogne campagne

Peps média