Versailles Domaine de Madame Elisabeth Versailles, Yvelines Le Domaine de Madame Élisabeth entre histoire et nature Domaine de Madame Elisabeth Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le Domaine de Madame Élisabeth entre histoire et nature Domaine de Madame Elisabeth, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Versailles. Le Domaine de Madame Élisabeth entre histoire et nature

du vendredi 16 juillet au vendredi 20 août à Domaine de Madame Elisabeth

En plein air, en parcourant les 7 hectares de ce magnifique parc paysager, découvrez l’histoire des lieux, celle de l’infortunée princesse, soeur de Louis XVI, ainsi que quelques aspects de la politique de valorisation naturelle des lieux par le Conseil départemental des Yvelines.

9€ par adulte – Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans

Visitez le domaine de Madame Élisabeth de France sous un jour nouveau Domaine de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:30:00;2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Madame Elisabeth Adresse 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Domaine de Madame Elisabeth Versailles