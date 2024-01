Ouvrez-vous à la Spiritualité et la Conscience Le Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vendredi 1 mars 2024.

Ouvrez-vous à la Spiritualité et la Conscience Rejoignez-nous pour cet événement exceptionnel où nous explorerons ce qu’est la Spiritualité et le lien avec notre conscience. Venez vous connecter avec cette partie bien présente en chacun de nous. Vendredi 1 mars, 20h00 Le Domaine de la Trésorerie Participation 10€ pour les frais de salle à régler à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:30:00+01:00

Que vous soyez novice ou expérimenté dans ces domaines, cet événement est ouvert à tous.

Serge Baeyens, auteur de 3 ouvrages pratiques inspirés de La Voie Infinie de Joel Goldsmith, nous permet de nous approprier des concepts subtils afin de transformer nos vies avec davantage d’harmonie, d’abondance, de santé et de paix. Loin d’être un nouveau mouvement new-age, cet enseignement millénaire et profond tire sa source de la pensée non duelle et du plus pur Christianisme, libéré des dogmes et divers enfermements. Vous pourrez ainsi approfondir votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure.

Ne manquez pas cette occasion de vous connecter en premier lieu à vous-même et également avec d’autres personnes inspirées par la spiritualité, levier essentiel pour qui veut vraiment trouver la paix afin qu’ensuite elle puisse rayonner en exprimant un monde meilleur.

Rejoignez-nous à l’adresse indiquée et laissez-vous inspirer par cette expérience enrichissante.

Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ouvrez-vous-a-la-spiritualite-et-la-conscience-790435633257?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR3KYuDVzAtsZL8XbMRf7d4dlgmiiF7AC_ZkoHhyVSH-M1azzRqzdnnjkvk »}]

conférence spiritualité

La Voie Infinie