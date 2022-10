Exposition « Apollon » Le Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Exposition « Apollon » Le Domaine de la Trésorerie, 21 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Exposition « Apollon » 21 – 23 octobre Le Domaine de la Trésorerie Exposition peintures, dédiée à la recherche sur le cancer des hommes Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Ma’Cha Stocker artiste peintre orléanaise organise une exposition du 21 au 23 octobre 2022 au Domaine de la Trésorerie. « Apollon » tel est le nom de baptême de cette exposition qu’elle a choisi. Cette exposition sera spécialement dédiée à la recherche sur le cancer des hommes. « Les cancers des hommes, on en parle moins.Alors j’ai voulu qu’une partie des bénéfice de cette expo soit reversée pour la recherche sur des cancers dont ils souffrent » et elle ajoute « Un ami qui m’était très cher est parti rejoindre les étoiles en mai dernier emporté par les pinces du crabe ». Cette exposition lui rendre hommage, et elle poursuit : « L’invité d’honneur est un ami peintre à la sensibilité » touchante, David Orban. Il est né à Reims et vit aujourd’hui à Eurville dans la Haute-Marne. Pastels ou huiles, ses toiles sont emplies de douceur. A ses côtés une quinzaine de peintres venant de toute la France proposeront aux visiteurs des œuvres exceptionnelles. » Et Ma’Cha Stocker conclut « Pourquoi Apollon ? Car ce Dieu Grec était le Dieu des arts et des muses, dieu de la musique et du chant, et de la beauté masculine. Et qu’il est associé à la lumière du Soleil ». « Apollon » pour une exposition qui se voudra assurément rayonnante. Entrée libre. Vendredi 21 octobre : 18h à 21h. Samedi 22 octobre : 10h-13h et 16h-20h. Dimanche 23 octobre : 10h-13h et 15h-19h.

