Portes ouvertes de l'art thérapie
Mercredi 5 octobre, 14h00
Le Domaine de la Trésorerie, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Gratuit, pour tous

Atelier découverte. Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Les participantes de l’atelier d’art-thérapie, animé par Sophie Zanone, souhaitent vous faire découvrir leur savoir-faire, développé durant une année, en vous proposant de participer à une séance découverte, autour de différentes techniques : mosaique, aquarelle, sculpture, peinture sur vitrail…

Suivie de l’exposition de leurs oeuvres.

Vernissage des oeuvres à 16h30, suivi d’un verre de l’amitié.

