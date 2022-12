Le Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Odon

Calvados

Le Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon, 21 février 2023, Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon. Le Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon 8 Rue de la Baronnerie Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie

2023-02-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-21 16:00:00 16:00:00

Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie

Bretteville-sur-Odon

Calvados Bretteville-sur-Odon En bordure du petit Odon subsistent les vestiges d’une ancienne organisation domaniale, la ferme de la Baronnie du Mont-Sant-Michel.

Elle comprend le logis des moines et des bâtiments d’exploitation dont la somptueuse grange monastique du XIVe siècle.

Une visite-conférence de Hélèna Thybert. Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00 sur notre billetterie en ligne et dans nos bureaux d’information touristique de Caen et Ouistreham Riva-Bella. En bordure du petit Odon subsistent les vestiges d’une ancienne organisation domaniale, la ferme de la Baronnie du Mont-Sant-Michel.

Elle comprend le logis des moines et des bâtiments d’exploitation dont la somptueuse grange monastique du XIVe siècle.

Une visite-conférence de Hélèna Thybert. Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00 sur notre billetterie en ligne et dans nos bureaux d’information touristique de Caen et Ouistreham Riva-Bella. info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://www.caenlamer-tourisme.fr/evenements-et-manifestations/rendez-vous-decouverte/ Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Odon, Calvados Autres Lieu Bretteville-sur-Odon Adresse Bretteville-sur-Odon Calvados Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Ville Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon lieuville Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Departement Calvados

Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretteville-sur-odon-bretteville-sur-odon/

Le Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon 2023-02-21 was last modified: by Le Domaine de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon 21 février 2023 8 Rue de la Baronnerie Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon Calvados Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon, Calvados Calvados

Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Calvados