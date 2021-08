Bignan Domaine de Kerguehennec Bignan, Morbihan Le Domaine de Kerguéhennec inspire… Récital Domaine de Kerguehennec Bignan Catégories d’évènement: Bignan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Kerguehennec

Le Domaine de Kerguéhennec inspire… _Récital_ propose une déambulation dans le parc où de courtes danses de 2 à 20 minutes entrent en résonance avec les sculptures et les paysages. _Après Isadora_ est une reconstruction de certaines danses d’Isadora Duncan (1877-1927). C’est aussi dans l’histoire de sa vie que nous découvrirons l’éventail expressif des danses libres d’Isadora Duncan. Les sculptures de Penone ou d’Etienne Hajdu nous aideront à remonter le temps et à évoquer l’esprit du début du 20e siècle en Europe. Puis Cinétiques, dansé dans l’œuvre d’Elisabeth Ballet nous catapultera dans un autre univers, teinté de l’esprit de la danse post-moderne des années 70 aux Etats-Unis. _Distribution – Chorégraphie : Florence Casanave / Interprètes : Florence Casanave, Dominique Jégou, Laure Desplan / Regard extérieur : Virginie Clénet Production – Les Danses de Dom Coproduction – Résidence de création au Domaine de Kerguéhennec – Département du Morbihan_

Parcours dansé de Florence Casanave avec Dominique Jégou et Laure Desplan
Domaine de Kerguehennec, 56500, Bignan

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

