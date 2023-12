Repas du Nouvel An – Domaine de Collen à Lépine Le Domaine de Collen Lépine Catégories d’Évènement: Lépine

Dimanche 31 décembre à partir de 19h

Domaine de Collen à Lépine

Une somptueuse soirée, organisée par Merlimont Passion, pour accueillir la nouvelle année dans la grande salle du Domaine de Collen.

Amusement et plaisir garantis, dégustation d’un repas confectionné par Culin’r Traiteur.

Une entrée en salle sur le thème « Soirée Blanc et Paillettes » Déhanchez-vous toute la nuit sur une animation de DJ Tof Capacité de 350 places – Tarifs : 89€ – Enfants : 69€

Découvrez le menu en cliquant sur ‘Télécharger le document’

Renseignements et réservations au +33 (0)6 09 60 90 87 ou sur messenger. .

