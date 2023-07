La Fête du Domaine de Capucine Le Domaine de Capucine Branville, 19 juillet 2023, Branville.

Branville,Calvados

Animation musicale à partir de 18g avec Alex Cloutier de The Voice !

Visite libre de la ferme, animations enfants : jeux, maquillage, poney.

Sur place : Bar, planches, charcuterie, fromage, paninis..

2023-07-19 16:00:00 fin : 2023-07-19 20:00:00. .

Le Domaine de Capucine

Branville 14430 Calvados Normandie



Musical entertainment from 18g with Alex Cloutier from The Voice!

Free tour of the farm, children’s activities: games, face painting, pony rides.

On-site: bar, boards, cold cuts, cheese, paninis.

Animación musical a partir de las 18 h con Alex Cloutier, de La Voz

Visita gratuita de la granja, actividades infantiles: juegos, pintura de caras, paseos en poni.

En el lugar: bar, tablas, embutidos, quesos, paninis.

Musikalische Unterhaltung ab 18g mit Alex Cloutier von The Voice!

Freie Besichtigung des Bauernhofs, Kinderanimation: Spiele, Schminken, Ponyreiten.

Vor Ort: Bar, Bretter, Wurstwaren, Käse, Paninis.

