Pessac Domaine Azam Gironde, Pessac Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian Domaine Azam Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian Domaine Azam, 18 septembre 2021, Pessac. Le domaine Azam, rencontre avec Camille Jullian

Domaine Azam, le samedi 18 septembre à 20:30

### Une promenade immersive au cœur du XIXe siècle empreinte d’humour, suivie d’une rencontre avec la troupe de théâtre de l’association Espoir Pessacais et des habitants du quartier. Le domaine Condom-Azam était le lieu de villégiature du fameux historien Camille Jullian. Déambulation nocturne théâtralisée, d’une durée de 1h30.

Gratuit. Réservation : association Espoir Pessacais. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Pierre Wiehn et de la rue Azam.

Une promenade immersive au cœur du XIXe siècle empreinte d’humour, suivie d’une rencontre avec la troupe de théâtre de l’association Espoir Pessacais et des habitants du quartier. Domaine Azam 19, avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac Pessac Le Bourg Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Domaine Azam Adresse 19, avenue Pierre Wiehn 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Domaine Azam Pessac