Le Dodo et le Voyageur Espace Pierre Amoyal Morangis Catégories d’évènement: Essonne

Morangis

Le Dodo et le Voyageur Espace Pierre Amoyal, 14 juin 2022, Morangis. Le Dodo et le Voyageur

le mardi 14 juin à Espace Pierre Amoyal

Le dodo était un oiseau qui ne savait pas voler. Il a complètement disparu. Il y a moins de 200 ans, les hommes et les chiens les attrapaient facilement parce que le dodo se laissait facilement attraper. Un jour, il n’est resté plus qu’un seul dodo sur la terre, les hommes l’ont mangé. Ce jour-là, des arbres ont cessé de pousser. On croyait, à l’époque, que le dodo ne servait qu’à être mangé, on ne savait pas qu’il faisait pousser des arbres. Et comme ces arbres allaient eux aussi complètement disparaître, un jardinier a décidé de les sauver. Ceci est une histoire vraie, c’est l’histoire du dernier dodo. En mêlant les récits de ceux qui ont vécu à l’époque du dodo, avec les écrits et idées du paysagiste Gilles Clément, ce spectacle se présente comme un conte-documentaire. L’utilisation de la musique, de la vidéo et le jeu des comédiens transportent le spectateur dans une aventure émouvante, drôle et remplie d’espoir.

Sur réservation

Amin Théâtre – Christophe Laluque Espace Pierre Amoyal 12 Av. de la République, 91420 Morangis Morangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T11:00:00;2022-06-14T14:30:00 2022-06-14T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Morangis Autres Lieu Espace Pierre Amoyal Adresse 12 Av. de la République, 91420 Morangis Ville Morangis lieuville Espace Pierre Amoyal Morangis Departement Essonne

Espace Pierre Amoyal Morangis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morangis/

Le Dodo et le Voyageur Espace Pierre Amoyal 2022-06-14 was last modified: by Le Dodo et le Voyageur Espace Pierre Amoyal Espace Pierre Amoyal 14 juin 2022 Espace Pierre Amoyal Morangis Morangis

Morangis Essonne