Le Do It Yourself de L’Affranchie Fablab L’Etabli Soustons, lundi 25 mars 2024.

Apprends à utiliser une machine à coudre en créant ta pochette personnalisée !

Sur inscription (attention places limitées).

Prix libre.

Repars avec

> ta pochette à amener partout

> un tuto explicatif pour en refaire plein d’autres à la maison

> la satisfaction d’avoir créé toi-même

Cet atelier est animé par Mauve, aka L’Affranchie, designeuse textile (compte Instagram laffranchiecouture).

Si tu as une machine à coudre amène-là. Si tu n’en as pas on en a !

BONNE HUMEUR ET DETENTE GARANTIE

Cet événement est organisé dans le cadre de la deuxième édition du MakerHerFest, un festival distribué qui met à l’honneur les makeuses, artisanes et fabriqueuses et personnes créatives de tout genre via une série d’événements dans plusieurs villes en France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 14:00:00

fin : 2024-03-25 18:00:00

Fablab L’Etabli 18 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@letabli.net

