Valence Drôme Venez découvrir et applaudir une quinzaine de groupes du Département Musique Actuelle Amplifiée, sur la scène du Mistral Palace, dans un répertoire pop, rock, funk et électro ! info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 https://www.mistralpalace.com/ Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

