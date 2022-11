Le divin Raphaël – Cycle découverte Ecole du Louvre Ecole du Louvre, 15 novembre 2022, Paris.

Du mardi 15 novembre 2022 au mardi 13 décembre 2022 :

mardi

de 19h00 à 20h30

. payant

Les cycles Découverte de l’Ecole du Louvre proposent des sujets thématiques d’archéologie et d’histoire de l’art en rapport avec l’actualité des musées et de la recherche. Ce cycle est consacré à Raphaël, l’un des plus grands artistes de la Renaissance italienne aux côtés de Léonard de Vinci ou Michel Ange.

Avec Léonard de Vinci et Michel Ange, Raphaël incarne le plein accomplissement de la Renaissance en Italie.

Né en 1483 à Urbino, d’un père artiste, Raphaël voyage très jeune en Italie et observe les plus grands maîtres de son temps dont il assimile peu à peu le style. A 25 ans, son talent est reconnu et il est appelé à Rome par le pape pour participer au décor de nouveaux appartements au Vatican. Il en obtient rapidement la direction et s’ouvre alors une carrière ascensionnelle et fulgurante. Il conçoit un nombre remarquable de grandes décorations à fresque, de retables, de tableaux de dévotion et de portraits, assumant également la fonction d’architecte et de conservateur des antiques de la Ville éternelle. Mais Raphaël meurt soudainement en 1520, à l’âge de 37 ans. L’artiste devient une légende, « le divin Raphaël » dont les œuvres ne cessent d’être admirées et copiées. Il devient le grand maître du classicisme, une étiquette qui a pu banaliser et uniformiser un œuvre pourtant protéiforme, aux styles très variés et plein d’inventions inédites.

Inscriptions sur le site de l’Ecole du Louvre.

Cours en présentiel à l’Ecole du Louvre du 15 novembre au 13 décembre 2022.

Cours disponible en ligne pendant les vacances d’hiver ou les vacances de printemps.

Ecole du Louvre Palais du Louvre. Porte Jaujard – Place du Carrousel 75001 Paris

Contact : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/paris/cycles-decouverte https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/paris/cycles-decouverte

(STUDIO A / IMAGE COURTESY OF THE NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON) Portrait de Bindo Altoviti », Raphaël (vers 1516-1518). Huile sur bois, 59,5 x 43,8 cm. Washington DC, National Gallery of Art. (STUDIO A / IMAGE COURTESY OF THE NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON)