Le Dit du Corps : de la danse et du slam agricoles

Le Dit du Corps : de la danse et du slam agricoles, 30 juillet 2022, . Le Dit du Corps : de la danse et du slam agricoles

2022-07-30 – 2022-07-30 Par la Compagnie Infusion, Fanny Viénot, danseuse, Flore Viénot, slameuse et Jonathan Argemi, régisseur technique

Les deux artistes ont navigué de ferme en ferme, à la découverte des différentes pratiques agricoles, à la rencontre des nuances dans les valeurs qui poussent à faire ce métier. De ce travail de terrain sont nées des petites formes de danse et de slam, qui tricotent ensemble un moment de poésie, réchauffent les lieux du quotidien et disent un morceau de la réalité du monde agricole. Par la Compagnie Infusion, Fanny Viénot, danseuse, Flore Viénot, slameuse et Jonathan Argemi, régisseur technique

Les deux artistes ont navigué de ferme en ferme, à la découverte des différentes pratiques agricoles, à la rencontre des nuances dans les valeurs qui poussent à faire ce métier. De ce travail de terrain sont nées des petites formes de danse et de slam, qui tricotent ensemble un moment de poésie, réchauffent les lieux du quotidien et disent un morceau de la réalité du monde agricole. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville