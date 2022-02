Le District d’Alsace de Football se mobilise dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme ! Siège du District d’Alsace de Football, 21 mars 2022, Strasbourg.

Le District d’Alsace de Football se mobilise dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme !

du lundi 21 mars au dimanche 27 mars à Siège du District d’Alsace de Football

**Le football est un sport qui réunit les hommes et les femmes, les jeunes et les anciens autour de valeurs communes de partage, de fraternité, de mixité et de respect de l’autre. Pourtant, au même titre que la société, le football doit rester vigilant en toutes occasions pour reconnaitre et empêcher les discriminations et l’expression du racisme et de l’antisémitisme.** La semaine d’action et d’éducations contre le racisme et l’antisémitisme est ainsi pour le District d’Alsace de Football l’occasion de s’appuyer à une initiative nationale pour renforcer la portée du message éducatif et préventif contre toutes formes de discriminations. En parallèle des actions qui seront menées par les écoles, collèges, lycées, le District d’Alsace se mobilise pour que les clubs et leurs éducateurs remplissent leurs rôles de relais éducatif afin de faire reculer les préjugés qui concourent au racisme et à l’antisémitisme. Le District d’Alsace de Football adaptera un plan de communication spécifique, durant la semaine du 21 au 27 mars, destiné à sensibiliser l’ensemble des licencié(e)s du football alsacien, toutes catégories confondues. Dans le respect des restrictions sanitaires en vigueur à date, le District actionnera des moyens physiques et numériques afin de parvenir à donner une forte visibilité aux actions de prévention du racisme et de l’antisémitisme et notamment : 1. Relais de la campagne nationale existante #Tous unis contre la haine 2. Création et diffusion de communications spécifiques porteuses d’un message positif et éducatif (contre-discours sur la haine, lutte contre les préjugés, stéréotypes) chaque jour de la semaine dédiée. 3. Incitation à la participation du monde du football à être acteur de cette campagne, par la participation, la réalisation et la diffusion de photos et vidéos. 4. Proposition et Réalisation d’un protocole d’avant-match spécifique, #Tous unis contre la haine, sur l’ensemble des rencontres organisées par le District d’Alsace sur le territoire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les samedi 26 et dimanche 27 mars, afin d’appeler à agir contre le racisme et la haine et les discriminations. 5. Mise en relation entre les clubs et le réseau des partenaires de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour initier des partenariats à construire autour d’enjeux éducatifs. Toutes les informations sur les actions proposées par le District d’Alsace de Football sont à retrouver en ligne sur : – [le site internet officiel du District​](https://alsace.fff.fr/) – [la page Facebook​](https://www.facebook.com/districtalsacefootball) du District d’Alsace de Football – [Instagram](https://www.instagram.com/districtdalsacedefootball/) du District d’Alsace de Football – [la chaine Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCfDRsQMOUmw4sJFIexDPupg?view_as=subscriber) du District d’Alsace de Football

Ouvert à toutes et tous, sans conditions

Lutter contre le racisme et l’antisémitisme en relayant une communication positive visant à éduquer et prévenir des comportements déviants pouvant exister dans le milieu du football.

Siège du District d’Alsace de Football rue Baden Powell, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T06:00:00 2022-03-21T22:00:00;2022-03-22T06:00:00 2022-03-22T22:00:00;2022-03-23T06:00:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T06:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T06:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T06:00:00 2022-03-26T22:00:00;2022-03-27T06:00:00 2022-03-27T22:00:00