LE DISCOURS SIMON ASTIER ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 24 mars 2023 00:00, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

LE DISCOURS SIMON ASTIER Simon Astier, Fabcaro. Un spectacle à la date du 2023-03-24 au 2023-04-26 20:30. Tarif : 29.7 29.7 euros.

ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS Seine-Saint-Denis . Roman génial de Fabcaro, « Le Discours » est adapté et interprété sur scène par Simon Astier, une grande réussite ! Adrien a 40 ans. Aujourd’hui, il dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Adrien a bien entendu, on n’attend pas de lui un simple discours, on attend de lui quelque chose de « merveilleux ». Il se retrouve investi d’un geste messianique sur lequel reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois. Mais ce n’est pas tout, il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en « pause » depuis trois semaines… Simon Astier adapte ce roman à la scène avec sa propre sensibilité, tout en restant fidèle aux thèmes de Fabcaro. Le registre des émotions passe dans le jeu de l’acteur tant il est tendre, désabusé et hilarant. « Le Discours » est un seul-en-scène percutant qui ne vous laissera pas indifférent !.

