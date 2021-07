Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Le discours Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Bonnet-en-Champsaur

Le discours Saint-Bonnet-en-Champsaur, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Bonnet-en-Champsaur. Le discours 2021-07-09 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-10 Rue de la trésorerie Cinéma ‘Le Central’

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur EUR Film de Laurent Tirard (1h28min / comédie).

Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi +33 4 92 50 56 11 dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bonnet-en-Champsaur Adresse Rue de la trésorerie Cinéma 'Le Central' Ville Saint-Bonnet-en-Champsaur lieuville 44.68213#6.07536