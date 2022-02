“Le discours” avec Simon Astier Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Rendez-vous **vendredi 18 mars** 2022 à 20h30 au **théâtre Jean Vilar d’Eysines** pour _Le discours_, adapté du roman de Fabrice Caro et interprété par Simon Astier. Le propos : Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer, il lui conseille de faire quelque chose de simple et lui assure que ce sera merveilleux. Adrien se sent, à son grand désarroi, investi d’une tâche immense dont la qualité conditionnera le succès d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de deux familles, l’avenir affectif de sa soeur. Mais ce n’est pas tout… Adrien vient d’envoyer un SMS à son ex-petite amie Sonia avec qui il est en pause depuis trois semaines. « Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous ! » Envoyé à 17h24, lu à 7h56, sans réponse à 20h, ce message obsède Adrien jusqu’à la torture. Mais pourquoi a-t-il mis un point d’exclamation après « bisous » ? **_Le discours_** **avec Simon Astier, d’après le roman de Fabrice Caro** **Vendredi 18 mars 2022 – 20h30** **Théâtre Jean Vilar, Le Plateau** Arrêt tram D « Eysines centre » Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/simon-astier-le-discours](http://www.eysines-culture.fr/simon-astier-le-discours)

Tarifs : plein 28€ / réduit 23€

“Le discours”, roman de Fabrice Caro, adapté et interprété par Simon Astier. Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde

