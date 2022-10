Le discours

Le discours, 5 février 2023, . Le discours



2023-02-05 – 2023-02-05 Adrien (40 ans, cœur brisé) apprend lors d’un dîner de famille qu’il doit prendre la parole au mariage de sa sœur. Un cauchemar! Entre l’entrée et le dessert, Adrien imagine des discours plus absurdes les uns que les autres…alors qu’au fond, il n’attend qu’une chose : une réponse de son ex à son texto de 17h24 lu à 17h56. Auteur de bandes dessinées (Zaï zaï zaï zaï) et du roman éponyme, Fabcaro nous fait vivre les aventures intérieures d’un loser magnifique. Et nous rions de ses névroses qui sont aussi les nôtres! dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville