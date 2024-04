Le Disco’Thé du dimanche La Grande École Le Havre, dimanche 14 avril 2024.

Le Disco’Thé du dimanche La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Fini le blues du dimanche, après tout pourquoi on ne pourrait pas aussi danser et s’amuser le dimanche après midi ?

Après la digestion du poulet / frites du dimanche, on enflamme le dancefloor à l’heure du goûter !

DJ TonyMccarthy sera là pour te faire danser.

On dépoussière le thé dansant, on dynamise la boum pour enfants et on passe un super moment !

Bonne ambiance garantie !

Durée 3h

Gratuit

Fini le blues du dimanche, après tout pourquoi on ne pourrait pas aussi danser et s’amuser le dimanche après midi ?

Après la digestion du poulet / frites du dimanche, on enflamme le dancefloor à l’heure du goûter !

DJ TonyMccarthy sera là pour te faire danser.

On dépoussière le thé dansant, on dynamise la boum pour enfants et on passe un super moment !

Bonne ambiance garantie !

Durée 3h

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

L’événement Le Disco’Thé du dimanche Le Havre a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie