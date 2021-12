Combloux Combloux Combloux, Haute-Savoie Le disco-goûter de Loup ! Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie

Le disco-goûter de Loup ! Combloux, 31 décembre 2021, Combloux. Le disco-goûter de Loup ! Front de neige – Espace Tanière de Tilou 2700 Rte de la Cry-Cuchet Combloux

2021-12-31 16:00:00 16:00:00 – 2021-03-04 16:45:00 16:45:00 Front de neige – Espace Tanière de Tilou 2700 Rte de la Cry-Cuchet

Combloux Haute-Savoie Combloux Loup monte le volume, sort sa boule à facette et c’est parti pour un goûter-disco de fin d’année ! Course poursuite dans la neige, selfie avec la mascotte, perruque disco à gagner pour les meilleurs danseurs!

Goûter offert par l’Office de Tourisme. +33 4 50 58 60 49 http://www.combloux.com/ Front de neige – Espace Tanière de Tilou 2700 Rte de la Cry-Cuchet Combloux

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Office de Tourisme de Combloux

Détails Catégories d’évènement: Combloux, Haute-Savoie Autres Lieu Combloux Adresse Front de neige - Espace Tanière de Tilou 2700 Rte de la Cry-Cuchet Ville Combloux lieuville Front de neige - Espace Tanière de Tilou 2700 Rte de la Cry-Cuchet Combloux