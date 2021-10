Le disco des oiseaux – Mosai & Vincent – Saison Ligéria Ligéria, 23 février 2022, Sainte-Luce-sur-Loire.

2022-02-23

Horaire : 11:00 11:30

Gratuit : non 4 € enfants / 6 € adultesBILLETTERIES :- sur www.sainte-luce-loire.com- au service culturel de Ste-Luce : Esplanade Pierre Brasselet à Sainte-Luce sur Loire (lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30) – 02 40 68 16 39- à la salle Ligéria les soirs de spectacles – 45 min. avant la représentation

Concert de chansons pop. De l’électro pour les petites oreilles ! Après “Je me réveille”, Mosai et Vincent reviennent avec leur nouveau concert acoustique et électro pour les tout-petits. À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies. Le duo nous immerge dans les divergences et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : Quand l’un aime gambader dans la forêt à l’écoute des bienfaits de Mère Nature, l’autre s’épanouit devant ses écrans à l’affût des progrès de Mère Technologie. Dans ce spectacle, les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux confrontés aux affres du monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique, pour un concert coloré et dansant qui va remuer le popotin et secouer le bas des reins de nos chers minis. Leur premier concert ?! Durée : 30 min. Public : 0-3 ans, en famille

Ligéria adresse1} Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/categorie-agenda/culture/saison-culturelle-2021-2022/