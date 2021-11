Le disco des oiseaux ~ Mosai & Mikaël salle théophile plé, 4 mai 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Mikaël, l’hyperconnecté, aime les sonorités synthétiques, les écrans et les machines. Mosai, proche de la nature, préfère son ukulélé et marcher pieds nus dans l’herbe. Entre acoustique et électro, le duo breton nous partage des histoires dont les héros sont des animaux confrontés aux tourments du monde actuel. Dans ce joyeux bestiaire, on croise un ours susceptible, une pie à vélo, un lion en cavale… Une collection de petites fables modernes remplies de fantaisies dont l’écriture est un mélange subtil de poésie et de mots simples pour aborder des thèmes sensibles. Sur scène, l’épatant tandem croise ukulélé, guitare acoustique, pads, batterie électronique et effets sur les voix pour un concert coloré et dansant aux mélodies pop entêtantes. ### Distribution **Avec** Mosai chant, guitare, ukulélé, Mikaël batterie, percussion, chant **Scénographie** Luc Mainaud **Regard extérieur** Denis Athimon ### Soutien **Production** L’Armada Productions **Coproduction** La Carène (Brest) ~ La Nouvelle Vague (Saint-Malo) ~ Très Tôt Théâtre (Quimper) ~ Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ~ Communauté de communes de Brocéliande ~ Palais des Congrès et de la Culture (Loudéac)

Tarif plein : 8 € Tarif réduit : 5 € Tarif enfant : 5 €

Partagés entre la technologie et l’appel de la nature, Mosai & Mikaël invitent petits et grands à un concert électro-pop étonnant : Le disco des oiseaux.

