Le disco des oiseaux

2023-05-14

Le Creusot

Saône-et-Loire

EUR 4 8 Deux artistes s’amusent de leurs divergences de leurs sensibilités au monde. Rencontre en notes et en mots entre, d’un côté, l’Homme hyper-évolué, équipé, robotisé, et de l’autre, l’Homme dépouillé, brut et à vif. Les chansons racontent la nature ou la perte de l’instinct animal dans notre société. Les héros sont des animaux confrontés aux affres du monde moderne : le lion quitte le zoo mais se fait écraser par un camion-poubelle, le chameau a des vues sur la girafe mais elle n’a d’yeux que pour le DJ… Si les chansons peuvent finir mal, les textes restent empreints d’humour et de dérision.

Dans ce concert évolutif de l’acoustique vers l’électronique, la voix est l’instrument principal. Peu à peu, les corps des musiciens-chanteurs se libèrent des instruments pour danser et chanter à deux voix et deux corps, suivis par les spectateurs, des tout-petits au bien plus grands, qui veulent s’inviter à la fête.

Le dance floor est ouvert aux tout petits, un temps propice aux sensations sonores et visuelles, au partage et à la complicité.

Concert, de 0 à 5 ans, de 45 min.

