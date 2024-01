Le Disco des oiseaux, de Mosai et Vincent spectacle jeune public Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, mercredi 6 mars 2024.

Après le succès du spectacle Je me réveille, présenté plus de 600 fois depuis 2016, le duo Mosai & Vincent revient avec une nouvelle création pour les tout-petits.

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies.

De 0 à 5 ans.

Durée 30 minutes EUR.

Z.A. l’Ecu Salle Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 15:30:00



