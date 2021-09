Le Disco des oiseaux : concert de chansons pop Lesneven, 29 septembre 2021, Lesneven.

Le Disco des oiseaux : concert de chansons pop 2021-09-29 – 2021-09-29

Lesneven Finistère

Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les effets sur les voix et les instruments, les effets visuels spéciaux, la multiplicité des écrans. Mosai est heureux lorsqu’il marche pieds nus dans une forêt, sur une plage, à la montagne. Pour ce nouveau projet de concert acoustique et électro pour les 0-4 ans, Mosai & Vincent ont envie de nous immerger dans les divergences, les oppositions et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyperconnecté et l’être plus proche du sauvage, de la nature, de l’animal.

Billets en vente sur www.lesneven.bzh.

+33 2 98 83 00 03 http://www.lesneven.bzh/

