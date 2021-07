Brétigny-sur-Orge Parc du Carouge Brétigny-sur-Orge, Essonne Le Dioramaton Parc du Carouge Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Essonne

Le Dioramaton Parc du Carouge, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Brétigny-sur-Orge. Le Dioramaton

Parc du Carouge, le dimanche 11 juillet à 15:30

Le Dioramaton est une installation immersive qui propose au spectateur un voyage de huit minutes à travers la forêt, à la recherche de l’être aimé, ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre… Inspiré du mythe de Narcisse, le Dioramaton offre une expérience sensorielle, magique et facétieuse, dans laquelle chaque spectateur devient le héros de son spectacle, qu’il façonne à son image. Conception : Sarah Rees et Pierre-Mathieu Hébert Production et diffusion : Pierre Izambert Coproduction : La Cabine Leslie, Ville de la Norville, DRAC IDF, Conseil Départemental de l’Essonne, Collège du Pont de Bois de Saint Chéron Avec le soutien du théâtre de Corbeil-Essonnes et de la Région Île-de-France

Installation immersive pour 1 spectateur toutes les 10 minutes / Dès 10 ans, gratuit sur réservation

Le Dioramaton est une installation immersive qui propose au spectateur un voyage de huit minutes à travers la forêt, à la recherche de l’être aimé, ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un autre… Parc du Carouge 56 avenue Jules Marquis Brétigny sur Orge Brétigny-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T15:30:00 2021-07-11T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Carouge Adresse 56 avenue Jules Marquis Brétigny sur Orge Ville Brétigny-sur-Orge lieuville Parc du Carouge Brétigny-sur-Orge