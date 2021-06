Le Dîner du Clos de l’Echauguette Clos de l’Echauguette, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Blaye.

Le Dîner du Clos de l’Echauguette

Clos de l’Echauguette, le mercredi 28 juillet à 18:30

AU PROGRAMME Dégustations, visite commentée de la parcelle, pique-nique champêtre, démonstrations de labour à cheval et animations musicales, dans le cadre unique d’un monument Unesco bénéficiant d’un panorama à couper le souffle. INÉDIT : dégustez en avant-première le millésime 2019 du Clos de l’Echauguette certifié en agriculture biologique. INFORMATIONS PRATIQUES • Date : mercredi 28 juillet • Horaires : de 18h30 à 23h • Lieu : Clos de l’Echauguette, Citadelle de Blaye • Tarif enfant : 8 € entre 5 et 12 ans • gratuit pour les moins de 5 ans (repas non fourni) • Information et réservation : [https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/](https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/)

Le temps d’une soirée estivale, profitez d’une ambiance festive au sein du Clos de l’Echauguette, micro-vignoble bio niché au cœur de la Citadelle de Blaye, en présence de vignerons de l’appellation.

Clos de l’Echauguette La Citadelle de Blaye, 33390 Blaye Blaye Gironde



