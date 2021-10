LE DÎNER DE CONS Pérols, 28 octobre 2021, Pérols.

LE DÎNER DE CONS 2021-10-28 – 2021-10-28

Pérols Hérault

Le dîner de cons

« Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. »

Le principe est simple : chaque participant amène un “con”, et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur

Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par celui-ci et connaîtra un succès mondial.

Pass sanitaire obligatoire

+33 6 21 46 75 81 https://www.odeonmontpellier.com/programmation

