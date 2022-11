LE DINER DE CONS PAR LA COMPAGNIE JIMINI ET CIE

Spectacle humoristique proposé dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Poste en région. Jimini et Cie vous propose cette pièce devenue un classique du théâtre populaire. André Domingués de la compagnie Les Renés est un François Pignon inoubliable de sottise. Il sera confronté au cynisme de Pierre

Brochant incarné par Patrice Rocour. Un Pierre Brochant dont la méchanceté ne pourra s’exprimer totalement à cause d’une terrible douleur du dos.

C’est ainsi que Brochant, le moqueur, verra la situation lui échapper au profit d’un Pignon au plus fort de la bêtise. François, tout en croyant bien faire, va démolir la confortable situation du grand éditeur parisien. Situation financière comme amoureuse. Tout va échapper au contrôle de Brochant. D’abord les femmes vont dériver sous les caprices de Pignon. Et ensuite la situation économique qui, sous l’effet d’un contrôleur des impôts étroit d’esprit, va se retrouver irrémédiablement compromise. Seul Juste Leblanc essaiera, en vain bien sûr, de consoler Pierre Brochant. Mais croyez-vous sincèrement qu’il y arrivera quand il se verra confronté à la formidable tempête innocemment déclenchée par le « con » dont on devait se moquer ? dernière mise à jour : 2022-11-17 par

