Val-d'Oise

Espace Culturel Lucien Jean, le samedi 9 avril à 20:30

Un face à face féroce, émouvant et drôle, servi par deux comédiens talentueux ! Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au Ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes… La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00

