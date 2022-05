Le dîner de cons, 23 septembre 2022, .

Le dîner de cons

2022-09-23 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-23

Pierre Brochant, bobo parisien prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours : élire l’homme le plus con possible. Pour cela, ils organisent un “dîner de cons”. Dans ce but, il a fait la connaissance de François Pignon qu’il pense être un champion toute catégorie et l’invite chez lui pour le tester avant le concours. Ce principe délétère va lui revenir en pleine face : gaffe après gaffe, François Pignon va lui démonter sa vie, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies. Réservation uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pierre Brochant, bobo parisien prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours : élire l’homme le plus con possible. Pour cela, ils organisent un “dîner de cons”. Dans ce but, il a fait la connaissance de François Pignon qu’il pense être un champion toute catégorie et l’invite chez lui pour le tester avant le concours. Ce principe délétère va lui revenir en pleine face : gaffe après gaffe, François Pignon va lui démonter sa vie, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies. Réservation uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

© Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-18 par