Le dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing / Série Théâtrale Huit rois (nos présidents) – Léo Cohen-Paperman Théâtre 13 / Glacière Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le vendredi 28 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le mercredi 26 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le lundi 24 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le vendredi 21 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le mercredi 19 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le lundi 17 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Le jeudi 13 juin 2024

de 20h00 à 21h40

Huit rois (nos présidents) est une série théâtrale de six spectacles co-écrite par L. Cohen-Paperman et J. Campani dont l’objectif est de faire le portrait de chacun des huit Présidents de la Ve République, de C. de Gaulle à E. Macron. Au Théâtre 13, seront présentés en alternance les trois premiers épisodes sur J. Chirac, F. Mitterrand et V. Giscard d’Estaing.

La représentation du 19 juin 2024 sera disponible en audiodescription avec Accès Culture.

Le 31 décembre 1974, la famille Deschamps-Corrini accueille un couple d’invités exceptionnels : le Président Valéry Giscard d’Estaing et son épouse, Anne-Eymone. Le dîner durera sept ans. Comédie culinaire, farce politique, métaphore des liens entre un peuple et son « roi », le spectacle est le troisième épisode de la série Huit rois (nos présidents).

LE DÎNER CHEZ LES FRANÇAIS DE V. GISCARD D’ESTAING

Texte Julien Campani et Léo Cohen-Paperman avec la complicité des actrices et acteurs du spectacle

Mise en scène Léo Cohen-Paperman

Avec Pauline Bolcatto / Hélène Rencurel, Julien Campani, Philippe Canales / Robin Causse, Clovis Fouin / Mathieu Métral, Joseph Fourez, Morgane Nairaud / Lisa Spurio, Gaia Singer

Scénographie Anne-Sophie Grac

Costumes Manon Naudet

Lumières Léa Maris

Création sonore Lucas Lelièvre

Régie générale Thomas Mousseau-Fernandez

Assistante à la mise en scène Esther Moreira

Maquillage et coiffures Pauline Bry

Administration & Production Léonie Lenain assistée de Blanche Rivière

Diffusion Anne-Sophie Boulan

Communication & Médiation Lucile Reynaud

Production Compagnie des Animaux en paradis.

Coproduction (en cours) l’ACB, Scène Nationale de Bar le Duc ; Théâtre de Charleville-Mézières ; Équinoxe — scène nationale de Châteauroux ; Théâtre de Châtillon ; Le Nouveau Relax — Scène de Chaumont ; Le Salmanazar d’Épernay ; Le Carreau — scène nationale de Forbach ; La Criée — Théâtre National de Marseille ; Théâtre Louis Jouvet — scène conventionnée d’intérêt national de Rethel ; Le Théâtre de Rungis ; La Madeleine — scène conventionnée de Troyes ; Théâtre Romain Rolland – scène conventionnée de Villejuif

Théâtre 13 / Glacière 103a boulevard Auguste Blanqui 75013

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/du-pain-et-des-jeux +33145886222 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://www.facebook.com/LeTheatre13/ https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=467&lng=1

