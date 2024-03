Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing Longuenée-en-Anjou, mercredi 5 juin 2024.

Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing est l’épisode 3 de la série Huit rois (nos présidents) , dont l’ambition est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Ve République. Le public assistera au dîner de Valéry Giscard d’Estaing et de son épouse Anne-Aymone chez la famille Deschamps-Corrini, dans une petite maison normande. Le repas durera le temps du mandat 7 ans. Entre la soupe de cresson et la fallue, les invités parleront de Minitel, d’avortement et d’un nouveau fléau, le chômage. Ils tenteront de rester calmes. On assistera également à la métamorphose temporaire des personnages du spectacle en chanteurs de variété et de music-hall, de Diane Tell à Gérard Lenorman en passant par Claude François et Sheila. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 21:30:00

fin : 2024-06-05

Château du Plessis-Macé

Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

