Le Dindon Théâtre des Forges Pesmes, mercredi 20 mars 2024.

Le Dindon Théâtre des Forges Pesmes Haute-Saône

Pièce de Georges Feydeau en trois actes, créé en 1896 au théâtre du Palais Royal à Paris.

Lucienne Vatelin, épouse d’un notaire Parisien est poursuivie depuis 8 jours par Pontagnac. Mais c’est sans compter sur Rédillon amoureux platonique de Lucienne ! Or celle-ci, honnête femme ne trompera jamais son époux… sauf si elle apprenait qu’il la trompe !

Malheureusement pour Vatelin, il voit débarquer le jour même une amante anglaise exubérante et embarrassante… Il lui faut l’éloigner… il la retrouvera donc à l’hôtel Ultimus sur les conseils de Pontagnac qui s’empresse de le dire à Lucienne afin de lui montrer son mari en flagrant délit d’adultère et qu’il soit l’objet de la vengeance de Lucienne qu’il convoite tant!

Compliqué pensez-vous ? Et bien ajoutez à cela une femme invalide qui ne l’est pas, un médecin militaire graveleux et son épouse sourde comme un pot, un Anglais de Marseille, des bonnes plus farfelues des unes que les autres, une cocotte, des commissaires de police, un gérant d’hôtel pédant, un groom boutonneux, et des clients agacés par les sonnettes et vous aurez de quoi passer un moment de vaudeville complètement fou !

Mais de cette farce, qui en sera le dindon ? 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Le Dindon Pesmes a été mis à jour le 2024-03-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY