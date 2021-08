Wassy La Forgerie Haute-Marne, Wassy Le Dindon La Forgerie Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Le Dindon La Forgerie, 2 octobre 2021, Wassy. Le Dindon

La Forgerie, le samedi 2 octobre à 20:30

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin, auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! ». Pontagnac va mettre tout en œuvre pour arriver à ses fins mais son plan se complique avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants et d’épouses outragées… Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos inextricables dont il a le secret. Renversant les rôles traditionnels, il montre ici des hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la farce » ! — **Billetterie :** * Site des 3 Scènes * Guichet des Fuseaux * À la médiathèque de Wassy * Sur place avant l’entrée en salle * Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Tarif 2

De Feydeau La Forgerie 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu La Forgerie Adresse 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Ville Wassy lieuville La Forgerie Wassy