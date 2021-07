Paris Jardin de Reuilly - Paul Pernin,75012 Paris Paris Le dindon et le dodo – petite conférence pour un Jardin Planétaire Jardin de Reuilly – Paul Pernin,75012 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le dindon et le dodo – petite conférence pour un Jardin Planétaire Jardin de Reuilly – Paul Pernin,75012 Paris, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris. Le dindon et le dodo – petite conférence pour un Jardin Planétaire

du mercredi 21 juillet au vendredi 23 juillet à Jardin de Reuilly – Paul Pernin, 75012 Paris

Le dindon et le dodo ——————– ### petite conférence pour un Jardin Planétaire

Gratuit

Retranscription performée d’une conférence de Gilles Clément adressée aux enfants, qui s’est déroulée au CDN de Montreuil en octobre 2001 en lien avec l’exposition intitulée « Le Jardin Planétaire ». Jardin de Reuilly – Paul Pernin,75012 Paris 15, rue Albinoni, 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T10:45:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T10:45:00;2021-07-22T13:00:00 2021-07-22T13:45:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T10:45:00;2021-07-23T13:00:00 2021-07-23T13:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin de Reuilly - Paul Pernin,75012 Paris Adresse 15, rue Albinoni, 75012 Paris Ville Paris lieuville Jardin de Reuilly - Paul Pernin,75012 Paris Paris