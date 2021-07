Le dindon et le dodo – petite conférence performée Jardin de Reuilly – Paul Pernin 75012 Paris, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 23 juillet 2021 :

jeudi, vendredi de 10h à 10h45

et jeudi, vendredi de 13h à 13h45

et mercredi de 10h à 10h45

gratuit

« Le dindon et le dodo » est une conférence ludique destinée aux familles qui propose de découvrir la pensée du poéte paysagiste Gilles Clément et son concept de Jardin Planétaire. Une comédienne seule en scène alterne explications ludiques et illustrées, interactions avec le public, moments de poésie et initiation aux sciences naturelles.

« Le dindon et le dodo » est la retranscription d’une conférence de Gilles Clément adressée aux enfants et éditée en 2005 aux Éditions Bayard Culture. Cette conférence aborde le concept du Jardin Planétaire, établi par ce poéte paysagiste pour déployer l’idée que notre planète est un jardin commun et que toute action sur la nature qui nous entoure a des répercussions sur l’ensemble de la planète, tel un immense réseau interdépendant.

« Ensemble, nous décidons que la Terre est un seul et même jardin ». Cette proposition de Gilles Clément, initiateur du jardin en mouvement et du jardin planétaire, bouleverse, à l’aube du troisième millénaire, la réflexion sur l’homme et son environnement. En embrassant la planète tout entière, enclos autonome et fragile, l’auteur appelle à mieux comprendre avant d’intervenir, à observer pour agir, à faire avec plutôt que contre la nature.

Des illustrations peintes, des accessoires et objets manipulés viennent accompagner la narration portée par une comédienne marionnettiste et une brouette, expérimentant les ressorts de la transmission du savoir en milieu jardinier. Les images proposées alternent poésie de la nature et observation didactique, entraînant joyeusement le public vers une expérience participative.

Ce spectacle s’adresse au tout public à partir de 6 ans.

Jardin de Reuilly – Paul Pernin 75012 Paris 15 Rue Albinoni Paris 75012

8 : Montgallet (253m) 6 : Dugommier (359m)



Contact :Cie AMK cieamk@yahoo.fr https://www.compagnieamk.com/

Date complète :

