Le Dindon Biarritz, 17 mars 2022, Biarritz.

Le Dindon Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-03-17 – 2022-03-17 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! » Tout se complique avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants et d’épouses outragées, Madame Pontagnac et Maggy, l’ex-maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui inopinément. Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la farce ».

De Georges Feydeau.

Durée : 1h30

+33 5 59 22 44 66

Amis du theatre

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT Biarritz