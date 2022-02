LE DINDON Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Agde 10 10 EUR Un savoureux Dindon à la sauce explosive ! Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari…sauf si celui-ci la trompe! Pontagnac va donc tout mettre en oeuvre pour arriver à ses fins. Ensemble, ils croiseront une galerie de personnages burlesques : une londonienne hystérique, un Anglais de Marseille qui jongle entre ses accents, le couple Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde… Avec son « Dindon », Georges Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos inextricables, dont lui seul a le secret. > Comédie de Georges Feydeau

> Avec Anthony Magnier ou Victorien Robert (Pontagnac), Xavier Martel (Vatelin), Julien Renonn ou Mikael Fasulo Soldignac, Pinchard, Gérome), Laurent PAOLINI ou Guillaume Collignon (Redillon), Magali Genoud ou Audrey Sourdive (Madame Vatelin), Delphine Cogniard ou Vanessa Koutseff ( Maggy, Clara), Marie Le Cam ou Sandrine Moaligou (Armandine)

> Mise en scène Anthony Magnier

> Lumières Stéphane Balny

>Costumes Mélisande de Serres

> Production La Compagnie Viva Pateforme #TEMPSFORT

